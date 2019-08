Titelverdediger Alaphilippe stapt af in Clásica San Sebastian

San Sebastian Ensing tweede in Clásica voor vrouwen

14:49 Janneke Ensing is vandaag als tweede geëindigd in de eerste Clásica San Sebastian voor vrouwen. De Nederlandse wielrenster van WNT-Rotor bereikte 23 seconden na de Australische Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) de finish in de Baskische stad. Ook de derde podiumplek was voor een Nederlandse. Paulien Rooijakkers van CCC-Liv won de sprint om de derde plaats.