Titelverdediger Corné van Kessel glijdt in Hasselt af naar teleurstellende zesde plaats

VELDRIJDENDe tweede manche van de GP Soudal in Hasselt draaide voor Corné van Kessel uit op een bittere teleurstelling. ,,Voor een zesde plaats ben ik niet naar hier gekomen", somberde de in Veldhoven opgegroeide Telenet-renner na afloop van een cross, waarin hij bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert als topfavoriet van start was gegaan. Uiteindelijk leidde een reeks van schuivers op het gladde parkoers zijn ondergang in. De zege ging naar Kevin Pauwels, die begin 2016 zijn laatste wedstrijd had gewonnen.

Na zijn zege van vorig jaar in Hasselt, waren ook bij de Brabander zelf vooraf de verwachtingen hooggespannen. ,,Maar om te winnen moet je ook in orde zijn", gaf hij na afloop aan. De vorm op zich is goed, maar in Hasselt maakte hij te veel fouten om zijn kunstje van vorig jaar te herhalen. Het begon ermee dat Van Kessel zijn start miste. ,,Daarna reed ik constant achter de feiten aan.” De regen maakte het parkoers spekglad. ,,Omdat het zo schuift, kun je ook niet harder gaan dan je zou willen in die achtervolging.”

Van Kessel kwam nog wel terug naar de tweede plaats, maar de slippertjes lieten hem regelmatig zijn plekkie vooraan verliezen. Achter de gevlogen Pauwels, moest hij zo eerst Jens Adams laten gaan. In het duel om de derde plek leek de Van Kessel het te gaan winnen van Eli Iserbyt, de Marlux-ploeggenoot van Pauwels. Tot hij weer een keer dwars op het parkoers kwam te staan. ,,Ik had gekozen voor een minder zwaar profiel. Dat is een fout geweest, maar het was niet de reden dat ik in het begin niet mee was", schetste de Telenet-renner de in vloed van de verkeerde bandenkeuze op het resultaat.

,,Het brak bij mij pas echt toen ik op anderhalve ronde van het einde mijn pedaal miste bij het opspringen. Daarbij blesseerde ik me wat en dacht ik: nu is het goed geweest. Morgen weer een cross. Tot dat moment was wel altijd blijven rijden voor het podium. Dat het niet is gelukt is een grote teleurstelling.”

De tweede plaats in Hasselt was voor Adams. Iserbyt ging als nummer drie mee op het podium. Na Marcel Meisen en Tom Meeusen kwam Van Kessel op een minuut achterstand als zesde en eerste Nederlander over de streep. De sterk gestarte David van der Poel finishte als zevende.