Toft Madsen komt 896 meter te kort voor werelduurrecord Wiggins

Lavreysen geselec­teerd voor EK baanwiel­ren­nen, race tegen klok voor Havik

25 juli Het is nog niet zeker of Yoeri Havik op tijd fit is voor de Europese kampioenschappen baanwielrennen, begin augustus in Glasgow. De 27-jarige Nederlander is herstellende van een valpartij. ,,Hij hoopt op tijd fit te zijn. De medische staf doet er alles aan om dit te bewerkstelligen'', aldus bondscoach Peter Schep.