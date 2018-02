Topfavoriet Gaviria gehavend aan de start in Kuurne

,,Fernando had wat voeling verloren tijdens de beklimming van de Muur van Geraardsbergen", aldus Quick-Step Floors- manager Patrick Lefevere. ,,Hij wou zijn achterstand meteen goedmaken tijdens de afdaling, maar kwam dan vrij zwaar ten val. Hij liep tal van schaafwonden op. Vraag is hoe zijn lichaam vandaag zal reageren op de inspanningen. Hoe de wedstrijd zal verlopen, is weer een open vraag. De kans op een massasprint is inderdaad groot, maar wat is een massasprint? Als er nu 30 renners naar de meet komen, mogen we ook al spreken van een groepsspurt want er staan er maar 175 meer aan de start."