Toprenners op het podium én oud-Tourheld Jean-Paul van Poppel eregast in de wielerronde van Bergeijk

door Rik Elfrink

BERGEIJK - Wielerkoersen zijn er in Zuidoost-Brabant nog altijd in overvloed, maar de échte topwedstrijden zijn op de vingers van een hand te tellen. Qua entourage mag de ronde van Bergeijk zich meer en meer onder die laatste evenementen scharen. Dinsdagavond raffelde een bescheiden afvaardiging van het beste wat de Nederlandse wielersport te bieden heeft in het centrum van het Kempendorp tachtig kilometer in een verschroeiend tempo af.

Met een knappe solo rondde Bart Lemmen een staaltje ploegenspel in de eindfase af. De Utrechter maalde in de laatste ronden overtuigend op een grote molen naar de eindstreep, met de imposante gestalte van Coen Vermeltfoort als wakend oog achter zich.

Vermeltfoort

De veelvraat uit Vlijmen gaf in een kopgroep van vier zijn zegen aan een ontsnappingspoging van Volker Wessels-kompaan Lemmen. De winnaar had het bij een sprint waarschijnlijk moeten afleggen tegen Vermeltfoort, al had hij het zelf nog moeten zien. ,,Ik kan best aardig aankomen, al is Coen natuurlijk een van de snelste mannen van het peloton”, zei de laureaat die onder het toeziend oog van onder anderen oud-topsprinter Jean-Paul van Poppel won. Voormalig Tourheld ‘JPVP’, goed voor 22 etappezeges in de drie grootste etappekoersen ter wereld (Tour, Giro, Vuelta), was dinsdag eregast in Bergeijk

Volledig scherm Jean-Paul van Poppel en wielerspeaker Jan Peeters in Bergeijk. © ED

Nummer vier van het NK

Lemmen is bezig aan een goed seizoen, met onlangs een hele puike prestatie. De midden-twintiger werd vierde op het NK op de weg voor professionals en zo'n renner komt in Bergeijk niet altijd aan het vertrek. Ook de 34-jarige Vermeltfoort was een sieraad voor de erelijst geweest, omdat hij in zijn carrière al zoveel gewonnen heeft en ondanks dat gretig blijft als een junior die op zijn eerste overwinning jaagt.

In een finishstraat met vele honderden toeschouwers, dat is niet elk dorp meer gegeven, konden zowel winnaar Lemmen als Vermeltfoort juichen. ,,De jongens moeten al vaak voor mij rijden”, zei de nummer twee. ,,Dan is het fijn dat Bart hier nu meezit en dat het nu zo gaat.” De coureurs genoten zichtbaar van het respect en de loftuitingen van het publiek in Bergeijk. De wielergeest bleef in coronatijd rondwaren in het dorp en gisteren mochten de remmen weer los.

Parodie op een koers

Ook in Bergeijk was de vrouwenwedstrijd een klein smetje op een geslaagde wielerdag. Met slechts twaalf deelneemsters was het een parodie op een koers, iets waar veel organisatoren de afgelopen maanden mee kampten.

Volledig scherm Coen Vermeltfoort, Bart Lemmen en Stijn Daemen staan op het podium in Bergeijk. © ED