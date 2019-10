Topsprinters kruisen de degens in Münsterland Giro

Van der Poel had zondag de wereldtitel binnen handbereik, maar één minder moment zorgde ervoor dat de topfavoriet de vier andere aanvallers moest laten gaan. Mads Pedersen bleek vervolgens in een sprint sneller te zijn dan Matteo Trentin en Stefan Küng. Zij zijn er alle drie niet bij, maar Van der Poel wel. Aanvankelijk zou hij naar Azië reizen om mee te doen aan het olympisch testevent voor mountainbikers, maar hij kiest ervoor om in Europa te blijven en deel te nemen aan de Duitse wedstrijd.



De Münsterland Giro is toe aan haar 14de editie. Drie edities werden er gewonnen door een Nederlander: Jos van Emden zegevierde in 2007 en 2013, Joost van Leijen was in 2010 de sterkste. Groenewegen eindigde in 2012 in de door Marcel Kittel gewonnen editie al op het podium en heeft - gesteund door Mike Teunissen - de beste papieren om donderdagmiddag de winst te pakken. Samen met Pascal Ackermann deelt hij de favorietenstatus.