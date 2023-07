Tour de France Femmes voor Marianne Vos extra speciaal: ‘Elke dag is het afzien en genieten tegelijkertijd’

Triest nieuws uit Oostenrijk: zeventien­ja­ri­ge Italiaan overlijdt tijdens afdaling in junioren­koers

Opnieuw triest nieuws in het wielrennen: de zeventienjarige Italiaan Jacopo Venzo is gisteren overleden door een val tijdens de Junioren Rundfahrt in Oostenrijk. Dat bevestigt zijn team Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino.