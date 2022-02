Tour de France: wildcard voor ploeg Niki Terpstra en Peter Sagan

Marianne Vos tankt met winst in Hoogerhei­de vertrouwen richting WK veldrijden

Marianne Vos heeft in Hoogerheide de GP Adrie van der Poel gewonnen. Dat was de vijftiende en laatste cross om de wereldbeker. De Nederlandse kampioene veldrijden sprong in de laatste ronde weg en soleerde naar de winst.

