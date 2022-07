Tour-organisatie waarschuwt teams voor protesten, De Gendt verlengt contract

De Tour-karavaan reist vandaag vanuit Denemarken naar de Franse westkust, waar de Tour dinsdag verder gaat met een etappe van Duinkerke naar Calais. De organiserende ASO heeft de teams laten weten dat op de Nederlandse wegen files kunnen ontstaan door boeren die met tractoren de weg op gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

,,Het is niet zo dat we Nederland mijden, maar we zijn er wel voor gewaarschuwd”, zegt de woordvoerder van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. ,,Zowel binnen onze eigen organisatie als door de ASO. Je kan Nederland doorkruisen als je wil, maar dat is gezien de route niet de meest logische keuze.” De meeste teams rijden vanuit Denemarken door Duitsland en steken dan bij Limburg de grens over richting Antwerpen. Van daaruit rijden ze door naar Duinkerke.

,,Dat is goed te doen, we hebben helemaal geen oponthoud meegemaakt”, aldus de woordvoerder. De wielrenners gingen zondagavond al met het vliegtuig van Denemarken naar Frankrijk, alle teambussen en ploegauto’s volgden maandag.

De Gendt gaat langer door

Thomas De Gendt rijdt ook de komende twee jaar voor Lotto Soudal. De 35-jarige De Gendt wordt door zijn ploeg omschreven als ‘ontsnappingskoning’. Hij won in alle grote rondes al een rit, in de Tour en Giro zelfs twee.

De Gendt zegevierde in mei in de achtste etappe van de Ronde van Italië. De Belg was in Napels de sterkste uit een kopgroep van vier. ,,Thomas De Gendt in de aanval in een Lotto Soudal-truitje, dat is voor alle wielervolgers een heel vertrouwd beeld”, zegt ploegbaas John Lelangue. Hij rijdt al sinds 2015 voor Lotto Soudal.

Volledig scherm Thomas de Gendt. © photo: Cor Vos

,,In deze ploeg ben ik de renner mogen worden die ik altijd heb willen zijn: een aanvaller”, aldus De Gendt. ,,Hoewel het voor mij steeds moeilijker wordt, blijft mijn ambitie om wedstrijden te winnen.” Hij ontbreekt nu in de Tour de France, maar doet in het najaar waarschijnlijk wel mee aan de Ronde van Spanje.



De Gendt won in 2018 het bergklassement in de Vuelta. In 2012 werd hij derde in het algemeen klassement van de Giro. Op zijn erelijst staan ritzeges in tal van etappekoersen.

