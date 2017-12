Tour start in 2019 met vlakke etappe en ploegentijdrit

Harrie Lavreysen strijdend ten onder in finale NK sprint

27 december Harrie Lavreysen ging woensdagavond strijdend ten onder in de sprintfinale van het NK baanwielrennen. Op de wielerbaan van Alkmaar leek de 20-jarige krachtpatser uit Luyksgestel linea recta op de titel af te steven. In de eerste manche liet hij Matthijs Büchli nog gedecideerd achter zich. ,,Maar daarna was het op”, hijgde de Oost-Brabander nadat hij zich in de derde en beslissende rit definitief gewonnen had moeten geven.