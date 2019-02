Tour start in 2021 met tijdrit in Kopenhagen

De grootste wielerronde ter wereld start op vrijdag 2 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de Deense hoofdstad. De tweede etappe leidt van Roskilde naar Nyborg over 190 kilometer, waarbij de renners ook over de Grote Beltbrug van maar liefst 18 kilometer rijden. De derde rit voert van Vejle naar Sønderborg over 170 kilometer.

Kristian Jensen, de Deense minister van Financiën, had al verklapt dat de Tour naar Kopenhagen komt. ,,Het is officieel. De Tour start in Denemarken in 2021", schreef hij in een bericht op Twitter, dat kort daarop weer werd verwijderd. Donderdag volgde de bevestiging. De Tour kwam nog nooit naar Denemarken. Zeven jaar geleden startte wel de Ronde van Italië in de Deense stad Herning.