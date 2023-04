Tourwinnaar Jonas Vingegaard langer bij Jumbo-Visma: ‘Ik voel me hier thuis’

,,De ploeg en ik hebben een prachtig parkoers afgelegd”, zegt Vingegaard. ,,Ik voel me hier thuis en waardeer de kwaliteiten van het team en de medewerkers enorm. Iedere dag dagen we elkaar uit om nog beter te worden en ik weet dat ik hier mijn volledige potentieel kan benutten. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling hier voort te zetten en ben ervan overtuigd dat we samen een nog hoger niveau kunnen halen.”

Deze zomer tracht Vingeraard voor het tweede jaar op rij de Ronde van Frankrijk te winnen. ,,De Tour de France is iets speciaals”, zegt hij. ,,Het gevoel dat ik had op het podium in Parijs was ongelooflijk. Natuurlijk is het mijn doel om nog veel meer te winnen, zowel in de Tour als andere wedstrijden. Het betekent veel voor me dat ik nu al weet dat ik de komende vijf jaar voor Team Jumbo-Visma zal uitkomen. Die wetenschap geeft me bovendien mentale rust om me te kunnen voorbereiden op mijn doelen.”