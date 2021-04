Trainen met Mathieu van der Poel: ‘Hij haalt rond de 70, sneller gaat mijn brommertje niet’

Cavendish grijpt 's ochtends naast ritwinst, maar pakt 's middags wel de leiders­trui

23 maart De Italiaanse sprinter Jakub Mareczko heeft de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. Het was een rit over 96 kilometer met start en finish in Gatteo. De renner van Vini Zabù was net te snel voor Mark Cavendish, de Brit van Deceuninck - Quick-Step die daardoor naast zijn eerste zege sinds 2018 greep. De Duitser Marius Mayrhofer van Team DSM werd derde.