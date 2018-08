Trentin sprint nipt sneller dan Mathieu van der Poel

Door Sjors Tanis



Op 45 kilometer van de finish reed een sterke groep renners weg uit het peloton. Met daarbij Mathieu van der Poel, de alleskunner die Nederlands wielerkampioen is in drie onderdelen (weg, veld, mountainbike). Verder zaten veldritconcurrent én mede-alleskunner Wout van Aert, landgenoot Maurits Lammertink, Jesús Herrada, Michael Albasini, Matteo Trentin, Davide Cimolai, Xandro Meurisse, Pierre-Luc Perichon en Nico Denz vooraan.



In het peloton deden de selecties van Duitsland en Frankrijk het werk om de negen leiders niet te ver te laten wegrijden, maar dat bleek een onmogelijke opgave. Van der Poel en co reden meter per meter weg en hadden op 25 kilometer van het einde een geruststellende voorsprong van drie minuten. Het was duidelijk: de Europese titel ging naar één van de tien aanvallers.



Met de bel van de allerlaatste ronde van 12,7 kilometer reden de tien vluchters nog samen. Maar dat duurde niet lang.



Het was geen aanval die voor verschillen zorgde. Een stuurfoutje in een natte bocht van Lammertink zorgde voor de schifting. Achter hem gingen anderen tegen de grond, terwijl Van der Poel, Van Aert, Herrada, Cimolai en Trentin verder konden en gingen strijden om de Europese titel.



Cimolai speelde het teamwork bij de Italianen door aan te vallen op 7,5 kilometer van de finish, maar Van Aert dichtte het gat. Op het laatste klimmetje (op 3,5 km) gebeurde niets, waardoor zes leiders (ook Meurisse kwam nog terug) gingen sprinten om de winst op het EK. Daarin was Trentin de snelste, nipt voor Van der Poel, die het zilver pakt. De bronzen plak ging naar Van Aert.