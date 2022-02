Tsjech Hirt grijpt macht in voorlaatste etappe Ronde van Oman

WK veldrijden Nederland­se beloften staan met lege handen na demonstra­tie van de Belgen

De Nederlandse beloften zijn er in Fayetteville niet in geslaagd om voor het derde jaar op rij de wereldtitel te veroveren. Joran Wyseure reed al vroeg in de snelle cross weg en werd niet meer teruggepakt. De Nederlanders stelden teleur.

29 januari