Tweede ritzege voor Greipel in Groot-Brittannie

De Marchi wint enerveren­de rit, strijdlus­ti­ge Mollema niet beloond

17:24 Alessandro De Marchi heeft de elfde en langste rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan van BMC bleef in een slopende en enerverende overgangsetappe van Mombuey naar Luintra als laatste over van een grote kopgroep en kwam solo over de streep. Bauke Mollema zat weer mee vooraan, maar werd opnieuw niet voor zijn strijdlust beloond met de ritzege.