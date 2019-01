Tweespalt in het peloton: strijden voor geel of roze?

Als lokaas is in deze editie gekozen voor drie tijdritten met een totale lengte van 58 kilometer. Voor specialisten als Tom Dumoulin en Primoz Roglic bleek dit doorslaggevend in hun keuze voor de Giro. Zij doen in mei een poging de ronde te winnen. De voornaamste concurrenten hebben een mindere tijdrit in de benen. Vincenzo Nibali wil na 2013 en 2016 zijn derde Giro winnen en krijgt van zijn ploeg Bahrain-Merida sterke helpers mee.



Dat laatste geldt ook voor Simon Yates. De Australiër, winnaar van de laatste Vuelta, leek vorig jaar lang op weg naar de eindzege in de Giro. Tot de dag kwam dat Chris Froome iedereen op een hoop reed en Yates bijna veertig minuten verloor.



Hoewel hij nog maar zeer weinig ervaring heeft met het rijden van een grote ronde geldt Egan Bernal, pas 21 jaar oud, ook als podiumkandidaat in Italië. De Colombiaan is geen tijdritspecialist te noemen, maar onder de begeleiding van zijn werkgever Sky weet hij tijdverlies tot een minimum te beperken.



Favorieten: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Egan Bernal.



Outsiders: Bauke Mollema, Miguel Angel López, Alejandro Valverde, Fabio Aru, Ilnoer Zakarin.