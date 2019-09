UCI kort wegwedstrijd beloften in

Colombia ziet na Bernal ook Gaviria afhaken voor WK

12:39 In navolging van Egan Bernal heeft ook Fernando Gaviria zich afgemeld voor de WK in Yorkshire. De wielrenner van Team Emirates voelt zich niet fit genoeg voor de zware wegwedstrijd van zondag over 285 kilometer. De Colombiaanse ploeg bestaat daardoor uit zeven in plaats van acht renners.