UCI-voorzitter: Sky moet Froome voorlopig schorsen

,,Team Sky moet hem voorlopig schorsen, zonder de schuld van de coureur daarbij aan te nemen. Dat zou voor heel de wereld makkelijker zijn, maar het is nu niet aan mij om tussenbeide te komen. Ploegleider Dave Brailsford moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat alle andere renners dat willen. Ze zijn moe van de algemene beeldvorming die deze kwestie oplevert'', zegt Lappartient in de Franse krant Le Télégramme.



Froome werd vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief getest op salbutamol, een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan. Froome moet zich verantwoorden bij de bond. Hij is vooralsnog niet geschorst.



Lappartient stelt dat hij de positieve uitslag van de dopingtest van Froome een uurtje na zijn verkiezing tot UCI-voorzitter op 21 september hoorde. ,,Of het resultaat abnormaal is of niet, of het natuurlijk is of frauduleus, het is verschrikkelijk. Voor het grote publiek is hij al schuldig.''



Volgens Lappartient is het aan Froome om zichzelf met bewijsmateriaal vrij te pleiten. ,,Hij moet zelf zijn dossier bouwen. Daarna bekijkt de antidopingcommsisie van de UCI of zijn argumenten ontvankelijk zijn. Als dat niet het geval is, wordt een schorsing van twee jaar voorgesteld. Daarna zijn er nog enkele beroepsprocedures mogelijk. We zijn in elk geval begonnen aan een juridisch geschil, dat minstens een jaar kan gaan duren.''