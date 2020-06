Uitgerekend nu likt de UCI de hielen van een halvegare dictator

En toen hadden ze het. Een statement.

Iets met daarin een paar stichtelijke woorden over racisme, protesten en die jongen die twee weken geleden overleed – ach, hoe heette hij ook alweer? Als al die sporters, sponsors en ­andere bonden er iets over zeiden, dan moesten ze dat bij de UCI misschien ook maar doen.

En dus verscheen er dinsdag een statement van de internationale wielerunie over de diversiteit in het wielrennen. Rijkelijk laat, maar goed – in Aigle kruipt de tijd nu eenmaal een stuk slomer dan op de rest van deze planeet.