Uitkijken naar vlakke ritten dankzij de turbopoten van Fabio en Dylan

Evenepoel verbijs­tert wielertop­pers: ‘Die jongen is buitenge­woon’

8:37 Remco Evenepoel hield gisteren huis in koninginnenrit van de Ronde van de Algarve. Het 20-jarige supertalent uit België versnelde op de slotklim, liet grote namen als Daniel Martin, Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali ter plaatse, en greep de ritzege én leiderstrui. De wielerwereld is er inmiddels aan gewend: het tijdperk-Evenepoel is aangebroken.