Valverde maakt rentree in Frankrijk

De 39-jarige Spanjaard moest ook de Ronde van Italië overslaan. Hij kampte met vochtophoping (een oedeem) in zijn heiligbeen, een bot in de wervelkolom.



,,Het is erg jammer om niet aan een grote ronde als de Giro deel te kunnen nemen, maar ik moet aandacht besteden aan mijn lichaam en weer helemaal fit worden om in de rest van het jaar de best mogelijke resultaten te behalen'', zei Valverde toen. Hij keert nu terug in de Zuid-Franse ronde die hij vorig jaar op zijn naam schreef. De kopman van Movistar won dit jaar in zijn regenboogtrui pas één keer, een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.