Valverde prolongeert zege Route d’Occitanie met minieme voorsprong

Vier uit vier Jum­bo-Vis­ma blijft huishouden in ZLM Tour

22 juni Amund Grøndahl Jansen heeft de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Noor van Jumbo-Visma kwam in Landgraaf bij een ingekorte etappe als eerste over de finish. Mike Teunissen finishte als tweede en blijft leider in de wedstrijd. De Zwitser Mads Schmidt Wurtz kwam als derde over de streep.