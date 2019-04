Valverde stapt vroegtijdig af in loodzware Luik-Bastenaken-Luik

Talentvol­le Rus Sivakov (Team Sky) wint Ronde van de Alpen

26 april Pavel Sivakov heeft de Ronde van de Alpen gewonnen. In de vijfde en laatste etappe kwam de leidende positie van de 21-jarige Rus niet meer in gevaar. Fausto Masnada was als eerste over de streep in Bolzano na de rit over 148,7 kilometer met twee zware beklimmingen. De Italiaan won ook al de derde etappe.