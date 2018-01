Valverde valt na half jaar afwezigheid gewoon weer aan

Alejandro Valverde is terug in het peloton. De twee Spaanse wedstrijden Trofeo Serra de Tramuntana en de Trofeo Campos betekenen zijn rentree na ruim zes maanden blessureleed.

Voor Valverde weer in de gebruikelijke broederstrijd kwam met teamgenoot Nairo Quintana lag de Spanjaard al op het asfalt in Düsseldorf. Het regende tijdens de openingstijdrit van de Tour de France en Valverde gleed over de natte vloer in de dranghekken. Opgave met een gebroken knieschijf was het gevolg.

Daarvoor won de klimmer van Movistar al in februari een rit in Murcia, was hij met afstand de beste in de Ronde van Catalonië een maand later, herhaalde hij in april dat kunstje in het Baskenland en stond er traditiegetrouw geen maat op hem in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Het trainingsschema van Valverde is niet gericht op piekmomenten, maar op koersplezier. Het hele seizoen is een piek van tien maanden waar de wetenschappelijke benaderingen van periodiseren en taperen geen plaats hebben. Gewoon aanvallen als er overschot in de benen zit. En ook als ze leeg zijn.

Koershardheid en wedstrijdritme hoeft Valverde ook niet op te doen. Bij zijn rentree in Trofeo Campos finishte hij bij de eerste veertig en vandaag op Mallorca trekt hij aanval alsof hij in de finale zit van een klassieker. Met Tim Wellens en Gianni Moscon in zijn kielzog blijkt dit later de beslissende slag. Valverde wordt uiteindelijk derde en Wellens gaat er met de winst vandoor.