Valverde wint sprintje bergop en slaat dubbelslag in Ronde van Sicilië

Het laatste WK van Michel Wuyts: ‘Ik heb Dylan van Baarle even apart genomen’

28 september Een wedstrijd om van te likkebaarden met een krankzinnig publiek langs de weg. Zijn laatste WK wielrennen had voor de Belgische televisiecommentator Michel Wuyts (64 jaar en ruim 30 jaar in het vak) niet mooier kunnen zijn. Een gesprek over zijn naderende pensioen, wereldkampioen Julian Alaphilippe, het verdriet van België en Dylan van Baarle.