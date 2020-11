Van Aert brengt handtekening naar superfan Bobbie (5): ‘De betaling regel ik wel met je ouders’

Ronde van Vlaanderen Van der Poel verslaat Van Aert: ‘Wist dat ik sprint van mijn leven moest rijden’

18 oktober Een minuut na zijn prachtige zege in de Ronde van Vlaanderen deed Mathieu van der Poel al zijn verhaal. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix volgde zijn vader Adrie van der Poel op, die in 1986 de Ronde van Vlaanderen won, en was daar apetrots op.