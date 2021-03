Van Aert gaat in bergrit knokken voor leiderstrui: ‘Tactiek zal heel simpel zijn’

Bennett opnieuw de snelste in Pa­rijs-Ni­ce, Roglic valt maar behoudt leiding

11 maart Sam Bennett heeft de vijfde etappe in Parijs-Nice gewonnen. De 30-jarige Ier van Deceuninck–Quick-Step was de snelste in de massasprint en boekte zo zijn tweede dagzege in de Franse rittenkoers. Primoz Roglic kwam in de etappe ten val, maar kende verder een probleemloze dag en houdt zijn gele leiderstrui.