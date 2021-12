Van Aert geeft signaal af aan Van der Poel met overtuigende winst in Essen

Een week geleden pakte Van Aert (27) bij zijn rentree in het veld direct de overwinning in de Superprestige-wedstrijd van Boom. De Belgische kampioen neemt zondag ook deel aan de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole. Hij is de enige topper die dit weekend in twee wedstrijden in actie komt.



De wedstrijd in Essen was de zesde manche van de Ethias Cross. Op 2 februari is pas de volgende in Maldegem, drie dagen later wordt de serie afgesloten in Kruibeke.



Mathieu van der Poel is nog altijd niet begonnen aan zijn veldritseizoen. De Nederlandse wereldkampioen start over een week (zaterdag 18 december) in Rucphen aan zijn eerste cross. Daar zal Van Aert echter geen acte de présence. De eerste confrontatie tussen de twee staat 26 december gepland.