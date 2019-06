Van Aert geeft topseizoen vervolg met nationale titel op de tijdrit

Van Aert was over 38,3 kilometer ruim een halve minuut sneller dan Yves Lampaert (31 seconden) en Remco Evenepoel (38 seconden). Uittredend kampioen Campenaerts werd vierde op ruim een minuut van de winnaar. Voor Van Aert is dit pas de eerste slag: hij is ook van plan zondag de nationale titel op de weg in Gent te veroveren.