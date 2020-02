Van Aert soleert in Van der Poel-loze cross naar eerste zege na horrorval

Moreno Hofland grijpt weer naast zege in Australië

7 februari Moreno Hofland heeft in de Herald Sun Tour weer naast een overwinning gegrepen. De Nederlandse sprinter van EF Pro Cycling eindigde als vierde in de derde etappe, een rit over bijna 120 kilometer tussen Bright en Wangaratta. Hofland was eerder derde geworden in de eerste etappe.