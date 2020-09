Van Aert: Twee keer zilver is mooi, maar ik fiets om te winnen

Door Arjan Schouten Of hij ook een beetje trots is op zichzelf, zo luidde de vraag na weer een zilveren plak. Wout van Aert zuchtte eens diep, staarde naar het tafeltje voor zijn neus en zuchtte nog eens. ,,Dit komt gewoon hard aan. Dit is moeilijk om te accepteren. Twee keer zilver, het is mooi. Maar ik fiets om te winnen”, zo legde hij zijn teleurstelling uit.

In de tijdrit was Filippo Ganna hem te snel af. Vandaag had hij geen antwoord op de demarrage van Julian Alaphilippe. ,,Dat maakt het eenvoudiger om te accepteren, want ik ben hier geklopt door twee jongens die gewoon sterker waren. Maar goed, dat is het gevoel meteen na de finish. Een paar uur later ga je alweer denken: wat als?”

En dat zal allemaal nog wel even door zijn hoofd spoken, de komende dagen. Die finale zeker, jagend met Marc Hirschi, Jakob Fuglsang, Michal Kwiatkowski en Jumbo-ploegmaat Primoz Roglic op de ontsnapte Alaphilippe. Kritiek was er alom dat Roglic wel wat meer had kunnen betekenen voor de Belg, in de achtervolging op Alaphilippe. ,,Maar ik denk dat ook Primoz toch alles heeft gedaan wat hij had kunnen doen”, reageerde Van Aert. ,,We hebben wel even gesproken, maar we waren met vijf man en we kwamen geen seconde dichterbij in de laatste kilometers. Dat zegt meer over de snelheid van de winnaar dan over ons, denk ik.”