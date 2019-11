Van Aert verkozen tot beste Belgische wielrenner

Van Aert, die bij zijn debuut in de Tour de France een etappe won, ontving uit handen van de Italiaanse wielerlegende Francesco Moser de Flandrien-trofee. De Belg moest begin dit jaar bij het WK veldrijden buigen voor zijn 'eeuwige' rivaal Mathieu van der Poel. Van Aert liet zich daarna in dienst van Jumbo-Visma gelden in de voorjaarsklassiekers. Hij won een etappe in het Criterium du Dauphiné en zegevierde met de Nederlandse formatie in de ploegentijdrit in de Tour.



Zelf won Van Aert de tiende etappe naar Albi. Enkele dagen later ging de Belg in de individuele tijdrit door Pau hard onderuit, met zware blessures als gevolg. Hij moest daardoor al vroeg een punt achter zijn seizoen zetten.