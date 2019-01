Van Aert woest op Belgische zender: ‘Wat krijgt u betaald om een livestream te volgen vanuit uw luie zetel?’

Video Van der Poel zes op zeven in DVV Trofee

17:59 Een dag na zijn jubileumzege in Gullegem was Mathieu van der Poel ook in de zevende cross om de DVV Trofee in Brussel weer oppermachtig. De Nederlander van Corendon-Circus won zoals inmiddels gebruikelijk met groots machtsvertoon. Bij afwezigheid van wereldkampioen Wout van Aert reed Van der Poel al in de eerste ronde weg van de concurrentie. Corné van Kessel uit Veldhoven finishte als zevende.