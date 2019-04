Van Avermaet: Van der Poel voor de Ronde van Vlaanderen geen topfavoriet

,,Ik ben goed en voel me klaar. Ik hoop natuurlijk om mijn eerste Ronde eindelijk te winnen, maar ik beschouw mezelf niet als dé topfavoriet. Ik denk daarbij vooral aan Jungels, Stybar en Van Aert. Dat zijn voor mij de te kloppen mannen”, vertelt de 33-jarige Belg bij een persconferentie. ,,Ik won dit seizoen nog geen wedstrijd in het voorjaar, daarom zet ik mij niet bij de grote favorieten.” In het rijtje namen net onder de absolute favorieten heeft Van Avermaet ook plaats voor Peter Sagan en Van der Poel.



,,Wat Mathieu woensdag deed in Dwars door Vlaanderen was heel mooi, dat zeker. Hij was ook sterk in Wevelgem, maar de Ronde is nog iets anders. Het is een langere, zwaardere wedstrijd waarbij ervaring zeker ook van pas komt. Sagan heeft dan weer de E3 en Gent-Wevelgem gebruikt om in een nog betere vorm aan de start te komen. Hij was uiteraard ziek en daardoor heeft het langer geduurd voor hij op zijn niveau kwam. Maar hij groeit naar zijn beste vorm toe, dat zie je wel.”