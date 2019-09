Van Baarle en Van Emden vol lof over ‘keiharde jongen’ Dennis

De Australiër stapte af in de Tour de France, reed geen wedstrijd meer en was toch voor het tweede jaar op rij de beste in de individuele tijdrit om de wereldtitel. ,,Heel knap, hij heeft dus niet stilgezeten de afgelopen maanden", zei Van Baarle, die meer dan 3 minuten toegaf en vijftiende werd.

Van Emden, 21ste op ruim 4 minuten, sprak van een meer dan verdiende overwinning voor Dennis. ,,Dit is het bewijs dat hij een keiharde jongen is voor zichzelf. Hij was al de beste tijdrijder van de wereld en laat het nu na twee maanden zonder wedstrijd opnieuw zien."

Volledig scherm Jos van Emden. © ANP

Volledig scherm Dylan van Baarle. © ANP

Van Baarle hield ’best wel een goed gevoel’ over aan zijn optreden. ,,Maar het is gewoon niet snel genoeg. De klok liegt niet", zei de Nederlands kampioen tijdrijden van vorig jaar. Hij was voor zijn gevoel niet stilgevallen. ,,Ik heb mijn race goed ingedeeld en alles eruit gehaald. Dat het dan niet genoeg is voor een goede klassering zal ik nog eens met mijn coach moeten analyseren. In de Tour of Britain reed ik onlangs een supergoede tijdrit. Hier is het niet genoeg.”

Van Baarle gaat zich nu richten op de wegrace van zondag, waarin Nederland met Mathieu van der Poel een topkandidaat heeft. Van Emden, dit jaar de beste tijdrijder van Nederland, was daar ook al weer mee bezig. De Schiedammer meldde ondanks zijn net geleverde inspanning donderdag toch wel een uurtje of vier te willen trainen. ,,Ik wil top aan de start staan. We doen een keertje mee om de titel, dat gebeurt ook niet altijd."

Zijn klassering kon Van Emden, zondag betrokken bij het goud op de mixed team relay, niet bekoren: "Ik had er meer van verwacht. Het was zeker geen slechte tijdrit, maar zoals ik me zondag voelde dacht ik aan de top tien voor vandaag."