Van Baarle: Ik ga ervan uit dat Froome blijft en hij de Tour met Ineos rijdt

Talent Leemreize onttroont Gilbert als koning van La Redoute: ‘Weet niet of hij het erbij laat zitten’

15:24 Philippe Gilbert reed afgelopen week in recordtijd La Redoute op en daagde iedereen uit een poging te doen hem te verslaan. Een dag later kroonde Gijs Leemreize (20) van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma zich al tot de nieuwe koning van La Redoute. ,,Ik weet niet of Gilbert het erbij laat zitten.”