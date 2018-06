Van Baarle pakt verrassend Nederlandse titel tijdrijden

Evy Kuijpers heeft wel beet op de High Tech Campus in Eindhoven

24 juni Het eerste topcriterium voor dames op de Eindhovense High Tech Campus is een prooi geworden voor Evy Kuijpers (23). De in Eindhoven HBO-Sportkunde studerende Lieropse nam het heft in de slotfase in handen, nadat ze bij de eerder al ontsnapte Eva Buurman was aangesloten. Buurman had lang aan kop gereden en moest dulden dat Kuijpers haar in de sprint naar plek twee verwees.