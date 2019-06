Van Baarle wint laatste rit in Dauphiné, eindzege voor Fuglsang

De laatste etappe was een bergetappe over 133,5 kilometer van Cluses naar Champéry, met aankomst bergop. Een grote kopgroep, met Van Baarle en bergkoning Julian Alaphilippe, mocht om de dagzege strijden. Bij de favorieten moesten Steven Kruijswijk en Adam Yates onderweg opgeven vanwege ziekte. In de kopgroep bleken Van Baarle en Haig de twee sterksten. In de sprint om de ritzege won de Nederlander, die met zijn sterke optreden nadrukkelijk op de deur bonst voor een Tour-selectie bij zijn Team Ineos. Wout Poels won zaterdag namens de Britse ploeg al de zevende etappe. (Tekst gaat verder onder de foto)

Geen problemen Fuglsang

Bij de favorieten kwam geen echte strijd meer om de eindzege. Fuglsang wist zijn voorsprong van twintig seconden op Tejay van Garderen de behouden, waardoor de Deen voor de tweede keer in zijn carrière de Dauphiné op zijn naam schrijft. Hij won de voorbereidingskoers op de Tour de France in 2017 al. In het klassement blijft hij Van Garderen twintig seconden voor. Emanuel Buchmann eindigt als derde op 21 seconden en Poels sluit de Dauphiné af als nummer vier in het klassement, op 28 tellen van de eindwinnaar.



Fuglsang kent in 2019 een superjaar. De 34-jarige renner van Astana won in februari al de Ruta del Sol. In Tirreno-Adriatico wist de Deen een etappe te winnen en eindigde hij als derde in het eindklassement. Vervolgens stond hij op het podium van zowel de Amstel Gold Race (derde) als de Waalse Pijl (tweede), waarna de bekroning kwam met winst in Luik-Bastenaken-Luik na een indrukwekkende solo.