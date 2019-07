Van Boxmeer tot Etten-Leur: deze wielertoppers zie je bij de criteriums in Brabant

OverzichtDe 106de editie van de Tour de France nadert zijn ontknoping. Dat betekent dat de tijd van de criteriums voor de deur staat. Boxmeer trapt maandag 29 juli af met Daags na de Tour, de traditionele opener van de criteriumperiode. Maar er is meer. In totaal worden de komende weken zes criteriums verreden in Brabant. Een overzicht.

Dit artikel wordt constant aangevuld

Maandag 29 juli: Boxmeer (Daags na de Tour)

De organisatie van Daags na de Tour in Boxmeer heeft Mike Teunissen gestrikt voor de 45ste editie van het criterium. De Rosmalenaar verraste in de openingsetappe van de Tour de France door de gele trui te veroveren. Daarmee geldt de renner van Jumbo-Visma als de opvolger van Erik Breukink, die in 1989 de laatste Nederlander in het geel was. Ook Koen de Kort uit Liempde en Bauke Mollema maken hun opwachting in Boxmeer.

Met onder anderen: Mike Teunissen, Koen de Kort, Bauke Mollema, Cees Bol en Roy Curvers

Woensdag 31 juli: Chaam (Acht van Chaam)

De Acht van Chaam is deze zomer het eerste criterium van Steven Kruijswijk, die momenteel nog volop strijdt voor een podiumplek in de Tour de France. De Nuenenaar bezet de vierde plaats in het algemeen klassement. Ook etappewinnaar Dylan Groenewegen verschijnt aan de start van de 80ste editie van de Acht van Chaam. Met Koen de Kort, Danny van Poppel, Boy van Poppel en Marianne Vos is er daarnaast opnieuw ruim baan voor Brabants’ beste renners.

Met onder anderen: Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen, Koen de Kort, Danny van Poppel, Boy van Poppel

Zaterdag 3 augustus: Maarheeze (Mijl van Mares)

De enige bekendgemaakte naam tot nu toe van de 58ste editie van de Mijl van Mares is Bas van der Kooij. De wielrenner uit Maassluis verraste in april door op het NK knap als derde te eindigen.

Met onder anderen: Bas van der Kooij

Maandag 5 augustus: Roosendaal (De Draai van de Kaai)

De organisatie van de Draai van de Kaai staat voor de derde editie ‘nieuwe stijl’. Of, zoals de organisatie het noemt, een echte profkoers zonder te smijten met het grote geld. Bij de 40ste editie van De Draai verschijnt in ieder geval de regionale favoriet Mathieu van der Poel aan de start.

Met onder anderen: Mathieu van der Poel

Zondag 11 augustus: Zevenbergen (Profkoers Zevenbergen)

De organisatie van Profkoers Zevenbergen gunt regionaal talent de kans om zich te manifesteren, maar heeft voor de 63ste editie op de Zuidhaven ook Nederlands kampioen wielrennen Fabio Jakobsen binnengehaald. Ook Bauke Mollema heeft zijn woord gegeven aan de organisatie van de Profkoers.

Met onder anderen: Bauke Mollema, Fabio Jakobsen

Zondag 18 augustus: Etten-Leur (Profwielerronde Etten-Leur)

De organisatie van de Profwielerronde van Etten-Leur heeft voor de 13de editie Steven Kruijswijk weten te strikken. Het is de derde keer dat Kruijswijk aan de start verschijnt in Etten-Leur. Eerder werd al bekendgemaakt dat - net als in Zevenbergen - Fabio Jakobsen aan de start verschijnt.