Van der Breggen bekroont afscheidsjaar met vierde eindzege Giro Donne

Van der Breggen won in deze editie van de Giro twee ritten, de tweede en de vierde etappe. Op de slotdag maakte ze deel uit van een kopgroep van aanvankelijk vijf rensters. Daarin reed ook Lucinda Brand, die zich verzekerde van de bergtrui. In de finale was de wereldkampioene veldrijden er voorin niet meer bij. In de sprint was Rivera net te sterk voor de Britse Lizzy Deignan. De Zwitserse Elise Chabbey werd derde, Van der Breggen passeerde met de handen in de lucht als vierde de finish.