Van der Breggen en Blaak kondigen afscheid al aan: ‘Stoppen op het hoogste niveau’

,,Ik blijf bij de ploeg, maar dan niet in de rol van renster, maar als ploegleidster”, zei Van der Breggen bij de NOS. ,,Ik voel nog echt de motivatie voor de Spelen, maar al ietsje minder voor andere wedstrijden. En dat moet je wel hebben als topsporter. Als je die motivatie niet meer vanuit het diepste voelt, dan ben je niet op je best.” Van der Breggen pakte in 2016 op de Spelen van Rio goud in de wegwedstrijd. Twee jaar later veroverde ze ook de regenboogtrui bij de WK in Oostenrijk. Van der Breggen won daarnaast zo’n beetje alle klassiekers.