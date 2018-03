Van der Breggen schrijft loodzware Strade Bianche op haar naam

IJzersterke Benoot wint modderige, helse Strade Bianche

17:19 Strade Bianche, ofwel, de witte wegen in Toscane waren vandaag veranderd in een bruine modderpoel en in die modderpoel kwamen de Belgen bovendrijven. Wout van Aert, wereldkampioen veldrijden, streed samen met landgenoot Tiesj Benoot en Fransman Romain Bardet om de zege op de grindpaden. Benoot trok daarbij aan het langste eind.