Van der Breggen wint voor vierde keer op rij Waalse Pijl

Pinot nieuwe leider in Ronde van de Alpen

16:02 Thibaut Pinot is de nieuwe leider in de Ronde van de Alpen. De 27-jarige Fransman eindigde in de derde rit, over bijna 140 kilometer van Ora naar Merano, als tweede en nam de eerste plaats in het klassement over van de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa.