Van der Haar kan na Europese titel eindelijk weer lachen: ‘Het voelt alsof ik altijd pech moest hebben’

Lavreysen simpel naar halve finales WK sprint, Hoogland met iets meer moeite

Harrie Lavreysen heeft zonder al te veel moeite de halve finale bereikt van het WK sprint in Roubaix. De titelverdediger rekende zaterdagavond overtuigend in twee ritten af met de Fransman Helal Rayan. In de halve eindstrijd is zondag opnieuw een vertegenwoordiger van het gastland zijn tegenstander, Sébastien Vigier.

23 oktober