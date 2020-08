Van der Heijden test positief op coronavirus, ook Kastelijn en Van Alphen missen NK wielrennen

NK en EK Kampioen­schap­pen bieden Van der Poel kans op eerherstel

21 augustus Het was de anonimiteit die je niet bij Mathieu van der Poel verwacht. Na de noodgedwongen maandenlange coronastop is het peloton al bijna een maand in gang geschoten, maar de Nederlands kampioen van 2018 wist de afgelopen weken nog niet te winnen.