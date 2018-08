Van der Hoorn boekt mooiste overwinning uit loopbaan in BinckBank Tour

Dekkers en Kuijpers stellen hoofdprijs in Steensel veilig en winnen Kempenklas­se­ment

13 augustus Hans Dekkers en Evy Kuijpers zijn dit jaar de winnaars van het Belisol Eindhoven-Kempenklassement. Dekkers stelde de eindzege in de finale in Steensel via een derde plek veilig. Hij liet na acht koersen in Zuidoost-Brabant Koos Jeroen Kers in de eindrangschikking achter zich.