Van der Poel aan de start in BinckBank Tour: ‘WK laten schieten was goede beslissing’

Kijkend naar de finale in Imola zegt Van der Poel de goede keuze te hebben gemaakt om niet naar het WK te gaan. ,,Ik had al super, super moeten zijn om daar op het einde mee te zitten met die groep van zes. Want als ik eerlijk ben zouden die voor mij te hard naar boven zijn gereden.” De afloop in Imola stemde hem meer dan tevreden. ,,Julian Alaphilippe is de mooiste wereldkampioen die je je kunt voorstellen. Hij is iemand die altijd koerst en zich overal laat zien.”



In plaats van het WK te rijden besloot Van der Poel na Tirreno-Adriatico, waarin hij een rit won, in Italië te blijven voor een hoogtestage in Livigno. ,,Ik heb daar een rustige, maar goede trainingsperiode achter de rug”, zegt Van der Poel. ,,Vervolgens was het de keuze tussen de Waalse klassiekers of deze BinckBank Tour als voorbereiding op het Vlaamse werk.” Die viel dus op de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. ,,Omdat die qua winst binnen mijn mogelijkheden ligt en omdat het parkoers beter aansluit om wat we tegenkomen in de klassiekers.”



Van der Poel rijdt achtereenvolgens de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. ,,Daarin probeer ik nog iets van dit wegseizoen te maken. Het winnen van een rit in Tirreno-Adriatico is mooi, maar het eerste deel van het zomerseizoen is toch niet geworden van wat ik gehoopt had.”