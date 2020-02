Van der Poel begint zonder druk aan wegseizoen: ‘Fijn dat ik een keer niet moet winnen’

Vorig jaar startte hij in Turkije zijn wegseizoen, nu in de Algarve. ,,Dat is de keuze van de ploeg en ik volg hen daarin. Het is eens iets anders. Dit is een mooi parcours, met best wel lange ritten en het is ook schitterend weer. Dat is allemaal mooi meegenomen in mijn voorbereiding op het voorjaar", aldus de renner van Alpecin-Fenix.

,,Ik heb genoten van mijn skivakantie na mijn seizoen. Daar heb ik veel plezier aan beleefd en het is allemaal weer bijzonder snel voorbijgegaan. Voor je het weet, zit je weer op de wegfiets. Ja daar ben ik wel blij mee. Vorig jaar was het nog allemaal nieuw om zo snel na de winter weer op de weg te koersen, nu wist ik dat ik snel weer aan de bak moest. Ik wist wat er kwam en dan is het leuk om terug te keren in een meerdaagse koers."