Van der Poel bekroont superweek met derde etappezege en eindwinst

Met een voorsprong van twaalf seconden op Trentin ging Van der Poel aan de achtste en tevens laatste etappe van de Tour of Britain van start. De renner van Corendon-Circus moest vooral de Italiaan in de gaten houden, want de rest van de klassementsmannen stond al op meer dan veertig seconden. Toch gaf onder andere Pavel Sivakov (4de op 42 seconden) zich niet zomaar gewonnen. Zijn ploeg Ineos zette een waaier op en dat zorgde ervoor dat het peloton in stukken brak.



Van der Poel was bij de les en zat mee, maar drievoudig etappewinnaar Dylan Groenewegen ontbrak. In de laatste kilometers richting Manchester probeerde Trentin nog met een alles-of-niets-poging om Van der Poel te breken, maar tevergeefs. Het draaide op een massasprint uit en daarin stond opnieuw geen maat op Van der Poel. In de laatste meters sprong hij het uit wiel van Cees Bol en bleef hij zijn landgenoot en Trentin nipt voor. Mike Teunissen werd vierde.



Van der Poel is na Lars Boom (2011 en 2017) en Dylan van Baarle (2014) de derde Nederlandse eindwinnaar van de Britse etappekoers. De Tour of Britain stond voor Van der Poel vooral in het teken als voorbereiding op de wereldkampioenschappen, over twee weken in Yorkshire.